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أولياء أمور مدارس محمد عبده يطالبون محافظ دمياط بلجنة لفحص مبنى مدرسى

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أولياء أمور مدارس محمد عبده يطالبون محافظ دمياط بلجنة لفحص مبنى مدرسى أولياء أمور مدارس محمد عبده يطالبون محافظ دمياط بلجنة لفحص مبنى مدرسى
طالب أولياء أمور مجمع مدارس الإمام محمد عبده بدمياط، فى اجتماع مجلس أمناء المدرسة، أمس الأحد، بحضور محمود صالح مدير المدرسة من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، تشكيل لجنة هندسية لفحص ومعاينة أحد المبانى بالمدرسة، والتى أوصت الأبنية التعليمية بإخلائه وهدمه وإعادة بنائه، الأمر الذى ترتب عليه تغير نظام المدرسة والعمل بنظام الفترتين بعد إغلاق المبنى.

وقال أولياء الأمور، إن المبنى لا توجد به عيوب وأنه لا يمثل مشكلة، وإن قرار الأبنية التعليمية يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك حرصًا على مصلحة أبنائهم.

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