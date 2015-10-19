محافظ الإسكندرية يتفقد غرفة عمليات الانتخابات بالمحافظة

تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأحد، غرفة العمليات التى شكلتها المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية بمديرية الإسكان بمنطقة سموحة.

وأكد المحافظ حسن سير العملية الانتخابية فى كل اللجان، وأشار إلى أن لجنتين بغرب الإسكندرية فقط تأخرت عن فتح أبوابها 45 دقيقة بسبب تأخر القضاة ثم عادت لفتح أبوابها واستقبلت الناخبين بشكل طبيعى.

ويذكر أن محافظ الإسكندرية قام أمس بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدارس رشدى الثانوية الصناعية بنات، عبد الله النديم الإعدادية بنين، ومحمد كريم القومية، وبورسعيد التجريبية بالشاطبى، وقايتباى ببحرى.