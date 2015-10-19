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مرشح يتهم "النور" باحتجازه لتصويره واقعة تزوير بالورقة الدوارة بالإسكندرية

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مرشح يتهم "النور" باحتجازه لتصويره واقعة تزوير بالورقة الدوارة بالإسكندرية مرشح يتهم "النور" باحتجازه لتصويره واقعة تزوير بالورقة الدوارة بالإسكندرية
أصدر حزب حماة الوطن بيانا منذ قليل، ذكر فيه أن هانى البنا مرشح حزب حماة الوطن بالرمل بالإسكندرية وفريق العمل معه، تعرض لمضايقات وصلت للاحتجاز من أنصار حزب النور، خاصة بعد علمهم واقعة استخدام مؤيدى النور للورقة الدوارة.

وأشار البيان إلى أنه بعد تصوير هذه الواقعة وعلم رجال النور بذلك قاموا بالالتفاف حول سيدتين موكلتين من قبل هانى البنا وتم احتجازهما وإرهابهما بإحدى الزوايا من مدرسة كورونا بنطاق دائرة الرمل لأخذ "كارت الميمورى" الذى حوى صورا تؤكد الواقعة.

وأعرب هانى البنا عن استغرابه من حدوث ذلك خاصة من قبل أشخاص يدعون تمسكهم بالدين والشريعة "فكيف يعتدون على سيدتين".

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