مشرحة زينهم تتسلم 6 جثث لعراقيين وسورية غرقى الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

تسلم مندوبون من مشرحة زينهم بالقاهرة، أمس الأحد، 6 جثث للذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضى قبالة سواحل بلطيم، عقب غرق مركب الهجرة غير الشرعية "5 عراقيين وسيدة سورية".

تم نقل الجثث عبر سيارات مجهزة إلى مشرحه زينهم، استعداداً لنقلهم خارج البلاد بعد غسلهم وتكفينهم بمعرفة المختصين وفريق عمل التطوع الخيرى بالمستشفى العام بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن مندوبين من مشرحة زينهم تواجدوا أمس لاستلام الجثث الـ6، منهم 5 عراقيين وجثة لسورية ضحية مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت فى مياه البحر المتوسط قبالة قرية أبو صالح.

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