محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

قام سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد وزير الداخلية لأمن الغربية، واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بالمرور على خدمات تأمين المسجد الأحمدى وساحة الاحتفالات بمنطقة الصارى فى سيجر، والبوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بمحيط المسجد والشوارع الجانبية ومنطقة الاحتفال بسيجر.

وقام المحافظ ومدير الأمن، وفق بيان رسمى صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الغربية، بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت الهامة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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