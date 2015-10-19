اتفاقية تعاون بين جامعتى "قناة السويس" و"11 مارس" الإندونيسية

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط شعبى مصر وإندونيسيا منذ قديم الأزل وأن هناك سمات وطبائع مشتركة بين الشعبين، كما أن هناك تعاونا يربط العديد من الجامعات الإندونيسية بجامعة قناة السويس خاصة بعد إنشاء مركز البحوث الإندونيسية بجامعة قناة السويس والذى يعد ثمرة للتعاون المشترك مع الحكومة الإندونيسية.

من جانبه أعرب الدكتور رفيق كارسيدى رئيس جامعة "11 مارس" الإندونيسية عن سعادته لزيارة جامعة قناة السويس وإقامة التعاون المشترك بينهما، خاصة أن هناك اتفاقية مبرمة مع الجامعة منذ سنوات فى مجالات شتى، مضيفا أن جامعة 11 مارس الحكومية الإندونيسية لديها الرغبة فى الاستفادة من خبرات جامعة قناة السويس فى المجالات الطبية والعلمية إضافة إلى اللغة العربية وآدابها.

وأشاد بجهد الدكتور حسن يوسف رئيس مركز البحوث الإندونيسية بجامعة قناة السويس، مضيفا أن ما تقدمه جامعة قناة السويس للطلاب الإندونيسيين فى مجال اللغة العربية جهد كبير يستفاد منه كثيرا من طلاب إندونيسيا.

وقام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور رفيق كارسيدى رئيس جامعة 11 مارس الحكومية الإندونيسية بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين وإقامة تعاون مباشر فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبحثية مشتركة فى مجالات الطب والعلوم واللغة العربية.

وقد وافق الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على استضافة الجامعة 40 طالبا إندونيسيا من جامعة 11 مارس من حفظة القرآن الكريم لدراسة اللغة العربية بجامعة قناة السويس.

من ناحية أخرى وجه رئيس جامعة 11 مارس الدعوة للدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس لزيارة إندونيسيا وجامعة 11 مارس، مؤكدا شكره العميق لحسن الاستقبال والتعاون.



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