رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب بدعم المستشفى الجامعى

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ فى تصريحات صحفية، أمس الأحد، إنه يطالب كل رجال الأعمال والمهتمين بالعمل العام التبرع لصالح المستشفى الجامعى مثل ما تقوم به مؤسسه مصر الخير برئاسة العميد مدحت أحمد جمال مدير مشروع ابن السبيل من توفير إحتياجات المدن الجامعية من الأثاث والتجهيزات اللازمة لها من أجل توفير الراحة للطالبات المغتربات وهو أمر يستحق الإشادة، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير قامت بتوفير التجهيزات والأثاث اللازمة لـ 20 غرفة لخدمة 240 طالبة بالمدينة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مؤسسة مصر الخير حرصت على تزويد المدن الجامعية بمعمل أجهزة حاسب إلى حديثة ومتطورة لمساعدة الطلاب على البحث العلمى والبحث عن المعلومات من خلال استخدام الإنترنت، مضيفا أن الجامعة تقوم بتوفير الدورات التدريبية لطلاب المدن الجامعية على الحاسب الآلى، وبرامج الإحصاء لكلية التجارة.