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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20/10/2015

لبرج الثور:
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>مهنيًا: قد تتلقى اليوم الأخبار السارة على صعيد العمل، ولكنك تواجه بعض العقبات التى تؤثر على أدائك للمهام، فحاول إيجاد الحلول السريعة.

عاطفيًا: حاول بذل المجهود الجيد فى العلاقة العاطفية واحرص على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب حتى تحافظ على استقرار العلاقة وتحسن علاقتك به.

صحيًا: تشعر ببعض الآلام فى منطقة الرقبة والكتفين ولكنها لن تؤثر على صحتك، فلا مانع من أن تقوم بزيارة إلى الطبيب الخاص بك حتى تطمئن على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

الوقت يمر بسرعة ولا داعى لتضييعه فى الخلافات التى تنشب بينك وبين الزملاء فى العمل، فاليوم هو المناسب للتخلص من تلك الخلافات، احرص على إيجاد الحلول التى تمكنك من ذلك حتى تشعر بالارتياح.

ستتلقى اليوم فكرة من صديق تتعلق بالعمل المهنى الخاص بك، تلقى هذه الفكرة ترحيبا منك وتوافق عليها، ويجب أن تتأكد من كل المعلومات الخاصة بتلك الفكرة قبل أن تبدأ فى العمل بها، وعلى الصعيد العاطفى قد تتلقى اليوم مكالمة هاتفية رومانسية من الحبيب تساعد على تحسين حالتك المزاجية.

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مصر 365

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