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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 20/10/2015

لبرج الجدى:

مهنيًا: تتحسن اليوم علاقتك مع زملائك فى مجال العمل، ولكن احذر من التغيرات المفاجئة التى يمكن أن تؤثر على أدائك المهنى، حاول الحفاظ على مستواك فى العمل.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية مستقرة ولكنها فى حاجه إلى كسر الممل والروتين، حاول أن تفعل شيئًا جديدًا بعيدًا عن الغيرة الزائدة والشك اللذان يقودان إلى سوء العلاقة.

صحيًا: تحدث لك الكثير من المشكلات الصحية بسبب وزنك الزائد، فاحرص على اتباع حمية غذائية سليمة تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة فى وزنك.

توقعات علماء الفلك:

تحصل اليوم على العديد من الفرص التى تمكنك من إجراء التغيرات الإيجابية على مجال عملك، وتساعدك على استعادة ثقتك بنفسك، فحاول أن تستغلها جيدًا.

قد تتلقى مكالمة هاتفية من صديق الطفولة تسعد بها كثيرًا حيث كنت تنتظرها منذ فترة طويلة، وترى أن الهدف الذى تسعى إليه سيصبح حقيقة فى وقت قريب، عليك أن تتحلى بالتفاؤل حتى تتغلب على التحديات والصعوبات وتصل إلى تحقيق أحلامك.

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مصر 365

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