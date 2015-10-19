حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20/10/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: قد تتعرض اليوم لبعض المضايقات من الزملاء فى مجال العمل، هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على حالتك المزاجية وأدائك لمهام العمل، حاول أن تتصرف بحكمة وابتعد عن العصبية.

عاطفيًا: بعض العادات التى تقوم بها تشعر الحبيب بالانزعاج وتأتى نتائجها سيئة على العلاقة بينكما حاول أن تتخلص منها حتى لا تخسر الحبيب بسبب تلك الأمور.

صحيا: احرص على تناول الوجبات الصحية التى تفيد جسمك ولا تلجأ إلى الوجبات السريعة التى تجلب لك الأمراض، واحرص أيضًا على شرب الكثير من السوائل فهذا مفيد جدًا لك.

توقعات علماء الفلك:

يجب أن تستغل الطاقة الإيجابية التى تتمتع بها اليوم فى تنفيذ الخطط الجديدة التى وضعتها منذ أيام ومحاولة التكيف معها للتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف، والإمساك بزمام المبادرة.

تتطلع فى هذه الأيام إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسية فى حياتك، حيث تشعر بأنك طموح وذكى وتمتلك الروح المعنوية العالية التى تساعدك على إنجاز الإعمال.

ستجنى قريبًا ثمار ما قمت به من إنجازات، وعلى الصعيد العاطفى قد تجد اليوم مناسبًا لاتخاذ خطوة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة فى سبيل تدعيم وتقوية علاقتك بالشريك.