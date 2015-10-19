حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20/10/2015

مهنيًا: تشعر اليوم بالوضع المهنى الأفضل لك وتتحسن ظروفك وأحوالك المالية، وهذا الأمر سوف يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.

عاطفيًا: تتحسن حالتك العاطفية وأنت مقبل على فترة جديدة من الحياة، احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى حالة من الاستقرار.

صحيًا: كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر فى وضعية ثابتة تشعرك بالآلام الشديدة فى الظهر، فيمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تعيد لياقتك وتساعدك على التحسن.

>توقعات علماء الفلك:

قد تواجه بعض الصعوبات فى الساعات الأولى من صباح اليوم والتى تقف عائقًا بينك وبين تحقيق طموحاتك، حاول الوصول إلى الحلول المناسبة حتى تتمكن من مواصلة العمل الناجح وإكمال طريقك نحو تحقيق المزيد من الأهداف.

أرباحك اليوم ستزداد من بعض المصادر التى لم تتوقعها، وربما تأتى اليك فكرة استثمار تلك الأرباح فى بعض المشروعات الجديدة التى تحول أحلامك إلى حقيقة، ومن ناحية أخرى ستقابل اليوم شخصا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.