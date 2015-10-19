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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20/10/2015

لبرج الدلو:

مهنيًا: قد تتعرض اليوم لبعض الأزمات المالية ولكن حسن التدبير والتصرف الجيد يساعدانك على تخطى تلك الأزمات وتفادى الخسارة، حاول التخفيف من الإنفاق على الأمور التى ليس لها قيمة.

عاطفيًا: حاول أن تتحمل الظروف الصعبة التى تمر بها مع الحبيب حتى تستعيد العلاقة بينكما استقرارها، ولا تسمح لأى شخص أن يتدخل فى حياتك.

صحيًا: قد تتأثر حالتك الصحية بالتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد، فحاول أن تزور طبيبك الخاص لتلقى العلاج اللازم والحفاظ على صحتك من التدهور.

توقعات علماء الفلك:

تواجه العديد من الأمور والتحديات اليوم فى الحياة المهنية والعامة، لذلك احرص على التنظيم الجيد للأوقات واستخدام الطاقة الكامنة بداخلك فى إنجاز المزيد من النجاحات وتحقيق الأهداف، وهذا الأمر سوف يزيد من طموحاتك ويمكنك من الوصول إلى مبتغاك.

يبشرك علماء الفلك اليوم بالمستقبل المشرق والنجاح والتوفيق فى الأمور المهنية والعاطفية، وأنك ستتمكن من إنهاء الكثير من مشاريعك وأعمالك الشاقة، حاول ألا تتوقف عن العمل حتى تتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الإنجازات.

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مصر 365

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