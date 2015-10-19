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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20/10/2015

لبرج السرطان:

مهنيًا: تسير اليوم فى الطريق الصحيح من الناحية المهنية، فأنت من الشخصيات الطموحة التى تصبر وتجتهد حتى تصل إلى ما تهدف إليه وتتمكن من إثبات القدرة على النجاح.

عاطفيًا: عليك اليوم أن تقوم بشكر حبيبك على ما يقوم به من أجلك، فهو يقف بجانبك فى كل الأمور على الرغم من كثرة الأخطاء التى تقع بها، فحافظ عليه ولا تفقده.

صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة فاحرص على المحافظة على حالة الاستقرار بالمحافظة على أداء التمارين الرياضية التى تساعدك على تجديد النشاط.

توقعات علماء الفلك:

قد تواجه اليوم بعض التقلبات فى الأمور المتعلقة بالمجال المهنى، فحاول أن تصبر وتقاوم الظروف المحيطة بك حتى تتخلص من تلك التقلبات وتتخطاها.

ليس عيبًا أن تطلب المساعدة من أحد الأصدقاء حتى إذا كنت ممن يشعرون أنها إهانة.

إذا كنت تفكر خلال الأيام الماضية فى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة التى تخرجت منها لاستخراج بعض الأوراق والمستندات فإنه الوقت المناسب للبدء فى بعض المشروعات الجديدة التى تعود عليك بالربح الوفير.

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مصر 365

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