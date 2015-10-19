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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20/10/2015

لبرج العذراء:

مهنيًا: عليك ان تثبت قدراتك فى العمل واحذر من التراجع فى القرارات التى تتخذها، فهذا الأمر يسبب لك الكثير من المشكلات فى الحياة العملية.

عاطفيًا: حاول أن تخبر الحبيب بأهمية لديك فهو اليوم يمر بحالة غير جيدة، حاول أن تحتضنه وتقف بجانبه حتى يتخلص من تلك الفترة العصيبة ويعود إلى طبيعته.

صحيًا: سوف تطرأ بعض التطورات على الحالة الصحية الخاصة بك، فلا تقلق سوف تتحسن فى وقت قريب، احرص على أن تواظب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

توقعات علماء الفلك:

الخبرات التى تكتسبها اليوم سوف تمكنك من السيطرة على الأمور المحيطة بك فى مجال العمل، وسوف تحصل على الكثير من الإمكانيات التى لم تكن تمتلكها سابقًا، وسوف تساعدك على تحقيق النجاح الذى تتمناه.

قد تشعر فى بعض الأحيان بعدم الراحة نتيجة الانشغال بالعديد من الأمور المهمة وترك نفسك، لا تقلق ففى وسط تلك الانشغالات قد تتلقى مكالمة هاتفية من بعض الأصدقاء لدعوتك على الخروج فى نزهة تعيد إليك الحيوية والنشاط، وقد تجد فى ذلك الوقت فرصة للتعرف على المعلومات التى كنت تبحث عنها.
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مصر 365

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