حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20/10/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: حاول أن تهتم باتخاذ القرارات السليمة التى تؤثر بقوة على سير الأمور فى المجال المهنى، وقد تتلقى العروض الجديدة وهذا الأمر يجعلك تفكر فى طرق جديدة لتنفيذها.

عاطفيًا: حاول أن تقدم بعض التضحيات من أجل المحافظة على الشريك، واحذر من القيام بالأفعال التى تضايقه حتى تسيطر على الأمور وتحافظ على استقرار العلاقة.

صحيا: احرص على ممارسة التمرينات الصباحية قدر الإمكان ولا تؤجلها إلى المساء، فهى تساعدك على التمتع بالنشاط والحيوية على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:

تتمكن اليوم من تنفيذ بعض الخطط التى وضعتها فى الأسابيع الماضية، احرص على التمسك بالأحلام التى كنت تعتقد أن تحقيقها مستحيل، واحرص على تحدى نفسك حتى تتمكن من الوصول إليها.

أنت شخص مجتهد فى عملك وتتحمل المسئولية وعلى الرغم من النجاحات التى حققتها فى الفترة الماضية إلا أنك تصر على إنجاز المزيد من المال لاكتساب المزيد من الخبرات، ويشير علماء الفلك إلى أن التواصل على الصعيدين المهنى والعاطفى على ما يرام خلال هذه الفترة.

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