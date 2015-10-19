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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/10/2015

لبرج القوس:

مهنيًا: الجهد الذى بذلته مؤخرًا يبدأ اليوم بإنتاج ثماره، وحبك للعمل يساعدك على أن تخرج كل ما هو جديد لديك، وهذا الأمر يشعر من حولك بأنك متميز.

عاطفيًا: حاول أن تكون ذكيًا فى التعامل مع الشريك وابتعد عن المزاح والأفعال التى يشعر منها الحبيب بالانزعاج حتى لا تزداد المشكلات بينكما.

صحيًا: النظام الغذائى الجيد هو وسيلتك للمحافظة على جسمك سليما، لذلك احرص على تنظيم الوجبات اليومية حتى تستطيع الحفاظ على لياقتك.

توقعات علماء الفلك:

تمتلك اليوم شعورًا بالتفاؤل تحمله معك على مدار اليوم، وهذه الأمر يساعدك على مواجهة الضغوط التى تواجهها والتغلب عليها، وحاول التركيز على الأمور المهمة حتى تتمكن من تحقيق الحلم.

قد تتوقف عن استثمار أموالك وربما تتوقف تمامًا عن العمل، ولديك القدرة على استيعاب الأفكار التى يطرحها البعض عليك، ولكن لا توجد لديك رغبة فى الرد عليها.

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مصر 365

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