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حظك اليوم لبرج الميزان الثلاثاء 20/10/2015

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حظك اليوم لبرج الميزان الثلاثاء 20/10/2015 حظك اليوم لبرج الميزان الثلاثاء 20/10/2015

لبرج الميزان:

مهنيًا: حاول أن تثبت جدارتك فى مجال العمل قدر الإمكان، وأخبر رؤساءك وزملاءك بوجهة نظرك خلال الاجتماع الذى تقومون به، فسوف تلقى القبول من الجميع.

عاطفيًا: تزداد حيرتك كل يوم بسبب الفراغ العاطفى الذى تشعر به، حاول أن تفكر فى الارتباط فالدخول فى علاقة خلال هذه الفترة سوف يساعدك على تحسين حالتك.

صحيًا: حالتك الصحية ما زالت مستقرة، والوعكة الصحية التى تمر بها فى فترة الظهيرة لن تؤثر عليك، الجأ إلى الصبر وسوف تتخطاها بسهولة.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من التراجع الذى كنت تعانى منه فى الفترة الماضية إلا أنك تتمكن من إثبات نفسك فى عدة مجالات، وسوف تتمكن من تحقيق الإنجازات التى تمنحك التقدم، وسوف تتلقى أخبارا جديدة كنت فى حاجة لسماعها.

عملك سوف يتوقف لأجل غير مسمى، فحاول استغلال تلك الفترة فى تجهيز الكثير من الأمور لمواصلة الإنجازات حال رجوع العمل واستمراره، وربما تصلك مكالمة هاتفية تحمل اليك الأخبار السارة على المستوى العاطفى، ربما تكون لديك فكرة تريد تنفيذها وتحتاج إلى بعض الدعم من الزملاء.

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مصر 365

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