حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: تشعر اليوم بالوضع المهنى الأفضل لك وتتحسن ظروفك وأحوالك المالية، وهذا الأمر سوف يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.

عاطفيًا: تتحسن حالتك العاطفية وأنت مقبل على فترة جديدة من الحياة، احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى حالة من الاستقرار.

صحيًا: كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر فى وضعية ثابتة تشعرك بالآلام الشديدة فى الظهر، فيمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تعيد لياقتك وتساعدك على التحسن.

توقعات علماء الفلك:

قد تواجه بعض الصعوبات فى الساعات الأولى من صباح اليوم والتى تقف عائقًا بينك وبين تحقيق طموحاتك، حاول الوصول إلى الحلول المناسبة حتى تتمكن من مواصلة العمل الناجح وإكمال طريقك نحو تحقيق المزيد من الأهداف.

أرباحك اليوم ستزداد من بعض المصادر التى لم تتوقعها، وربما تأتى اليك فكرة استثمار تلك الأرباح فى بعض المشروعات الجديدة التى تحول أحلامك إلى حقيقة، ومن ناحية أخرى ستقابل اليوم شخصا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: قد تتلقى اليوم الأخبار السارة على صعيد العمل، ولكنك تواجه بعض العقبات التى تؤثر على أدائك للمهام، فحاول إيجاد الحلول السريعة.

عاطفيًا: حاول بذل المجهود الجيد فى العلاقة العاطفية واحرص على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب حتى تحافظ على استقرار العلاقة وتحسن علاقتك به.

صحيًا: تشعر ببعض الآلام فى منطقة الرقبة والكتفين ولكنها لن تؤثر على صحتك، فلا مانع من أن تقوم بزيارة إلى الطبيب الخاص بك حتى تطمئن على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

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>الوقت يمر بسرعة ولا داعى لتضييعه فى الخلافات التى تنشب بينك وبين الزملاء فى العمل، فاليوم هو المناسب للتخلص من تلك الخلافات، احرص على إيجاد الحلول التى تمكنك من ذلك حتى تشعر بالارتياح.

ستتلقى اليوم فكرة من صديق تتعلق بالعمل المهنى الخاص بك، تلقى هذه الفكرة ترحيبا منك وتوافق عليها، ويجب أن تتأكد من كل المعلومات الخاصة بتلك الفكرة قبل أن تبدأ فى العمل بها، وعلى الصعيد العاطفى قد تتلقى اليوم مكالمة هاتفية رومانسية من الحبيب تساعد على تحسين حالتك المزاجية.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: قد تتعرض اليوم لبعض المضايقات من الزملاء فى مجال العمل، هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على حالتك المزاجية وأدائك لمهام العمل، حاول أن تتصرف بحكمة وابتعد عن العصبية.

عاطفيًا: بعض العادات التى تقوم بها تشعر الحبيب بالانزعاج وتأتى نتائجها سيئة على العلاقة بينكما حاول أن تتخلص منها حتى لا تخسر الحبيب بسبب تلك الأمور.

صحيا: احرص على تناول الوجبات الصحية التى تفيد جسمك ولا تلجأ إلى الوجبات السريعة التى تجلب لك الأمراض، واحرص أيضًا على شرب الكثير من السوائل فهذا مفيد جدًا لك.

توقعات علماء الفلك:

يجب أن تستغل الطاقة الإيجابية التى تتمتع بها اليوم فى تنفيذ الخطط الجديدة التى وضعتها منذ أيام ومحاولة التكيف معها للتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف، والإمساك بزمام المبادرة.

تتطلع فى هذه الأيام إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسية فى حياتك، حيث تشعر بأنك طموح وذكى وتمتلك الروح المعنوية العالية التى تساعدك على إنجاز الإعمال.

ستجنى قريبًا ثمار ما قمت به من إنجازات، وعلى الصعيد العاطفى قد تجد اليوم مناسبًا لاتخاذ خطوة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة فى سبيل تدعيم وتقوية علاقتك بالشريك.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيًا: تسير اليوم فى الطريق الصحيح من الناحية المهنية، فأنت من الشخصيات الطموحة التى تصبر وتجتهد حتى تصل إلى ما تهدف إليه وتتمكن من إثبات القدرة على النجاح.

عاطفيًا: عليك اليوم أن تقوم بشكر حبيبك على ما يقوم به من أجلك، فهو يقف بجانبك فى كل الأمور على الرغم من كثرة الأخطاء التى تقع بها، فحافظ عليه ولا تفقده.

صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة فاحرص على المحافظة على حالة الاستقرار بالمحافظة على أداء التمارين الرياضية التى تساعدك على تجديد النشاط.

توقعات علماء الفلك:

قد تواجه اليوم بعض التقلبات فى الأمور المتعلقة بالمجال المهنى، فحاول أن تصبر وتقاوم الظروف المحيطة بك حتى تتخلص من تلك التقلبات وتتخطاها.

ليس عيبًا أن تطلب المساعدة من أحد الأصدقاء حتى إذا كنت ممن يشعرون أنها إهانة.

إذا كنت تفكر خلال الأيام الماضية فى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة التى تخرجت منها لاستخراج بعض الأوراق والمستندات فإنه الوقت المناسب للبدء فى بعض المشروعات الجديدة التى تعود عليك بالربح الوفير.

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة التى تساعدك على تحسين أحولك المهنية، حاول التوصل إلى بعض العلاقات الجديدة التى تساعدك فى الوصول إلى الأهداف المرغوبة بسهولة.

>عاطفيا: حاول أن تتعلم فن التعامل مع الحبيب من الناحية العاطفية، واحذر من معاملته بصورة سيئة حتى لا تسوء الأمور بينكما ويحدث ما لا يحمد عقباه.

صحيًا: تشعر بالآلام الشديدة نتيجة المجهود الكبير الذى قمت به فى الفترة الماضية، فاحذر من القيام بالأعمال الشاقة حتى تتحسن حالتك الصحية وتستعيد الهدوء.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تستغل كل الفرص الممكنة اليوم للوصول إلى تحقيق الأهداف وفقا للخطط التى وضعتها لنفسك، قد تتمكن اليوم من تحقيق بعض الأمنيات التى ترفع من حالتك المعنوية كثيرًا، ومن الممكن أن تستمع إلى نصيحة أحد الأصدقاء المقربين لك، فهو يحمل لك الخير.

انشغلت الفترة الماضية بالتفكير فى شراء منزل جديد أو سيارة جديدة، وقد تجد اليوم هو المناسب للقيام بتلك الأمور، وربما تحدث اليوم بعض التطورات الهائلة فتقابل أحد الأشخاص الجدد وتصل بكما العلاقة إلى الصداقة الحميمة.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: عليك ان تثبت قدراتك فى العمل واحذر من التراجع فى القرارات التى تتخذها، فهذا الأمر يسبب لك الكثير من المشكلات فى الحياة العملية.

عاطفيًا: حاول أن تخبر الحبيب بأهمية لديك فهو اليوم يمر بحالة غير جيدة، حاول أن تحتضنه وتقف بجانبه حتى يتخلص من تلك الفترة العصيبة ويعود إلى طبيعته.

صحيًا: سوف تطرأ بعض التطورات على الحالة الصحية الخاصة بك، فلا تقلق سوف تتحسن فى وقت قريب، احرص على أن تواظب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

توقعات علماء الفلك:

الخبرات التى تكتسبها اليوم سوف تمكنك من السيطرة على الأمور المحيطة بك فى مجال العمل، وسوف تحصل على الكثير من الإمكانيات التى لم تكن تمتلكها سابقًا، وسوف تساعدك على تحقيق النجاح الذى تتمناه.

قد تشعر فى بعض الأحيان بعدم الراحة نتيجة الانشغال بالعديد من الأمور المهمة وترك نفسك، لا تقلق ففى وسط تلك الانشغالات قد تتلقى مكالمة هاتفية من بعض الأصدقاء لدعوتك على الخروج فى نزهة تعيد إليك الحيوية والنشاط، وقد تجد فى ذلك الوقت فرصة للتعرف على المعلومات التى كنت تبحث عنها.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيًا: حاول أن تثبت جدارتك فى مجال العمل قدر الإمكان، وأخبر رؤساءك وزملاءك بوجهة نظرك خلال الاجتماع الذى تقومون به، فسوف تلقى القبول من الجميع.

عاطفيًا: تزداد حيرتك كل يوم بسبب الفراغ العاطفى الذى تشعر به، حاول أن تفكر فى الارتباط فالدخول فى علاقة خلال هذه الفترة سوف يساعدك على تحسين حالتك.

صحيًا: حالتك الصحية ما زالت مستقرة، والوعكة الصحية التى تمر بها فى فترة الظهيرة لن تؤثر عليك، الجأ إلى الصبر وسوف تتخطاها بسهولة.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من التراجع الذى كنت تعانى منه فى الفترة الماضية إلا أنك تتمكن من إثبات نفسك فى عدة مجالات، وسوف تتمكن من تحقيق الإنجازات التى تمنحك التقدم، وسوف تتلقى أخبارا جديدة كنت فى حاجة لسماعها.

عملك سوف يتوقف لأجل غير مسمى، فحاول استغلال تلك الفترة فى تجهيز الكثير من الأمور لمواصلة الإنجازات حال رجوع العمل واستمراره، وربما تصلك مكالمة هاتفية تحمل اليك الأخبار السارة على المستوى العاطفى، ربما تكون لديك فكرة تريد تنفيذها وتحتاج إلى بعض الدعم من الزملاء.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: حاول أن تهتم باتخاذ القرارات السليمة التى تؤثر بقوة على سير الأمور فى المجال المهنى، وقد تتلقى العروض الجديدة وهذا الأمر يجعلك تفكر فى طرق جديدة لتنفيذها.

عاطفيًا: حاول أن تقدم بعض التضحيات من أجل المحافظة على الشريك، واحذر من القيام بالأفعال التى تضايقه حتى تسيطر على الأمور وتحافظ على استقرار العلاقة.

صحيا: احرص على ممارسة التمرينات الصباحية قدر الإمكان ولا تؤجلها إلى المساء، فهى تساعدك على التمتع بالنشاط والحيوية على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:

تتمكن اليوم من تنفيذ بعض الخطط التى وضعتها فى الأسابيع الماضية، احرص على التمسك بالأحلام التى كنت تعتقد أن تحقيقها مستحيل، واحرص على تحدى نفسك حتى تتمكن من الوصول إليها.

أنت شخص مجتهد فى عملك وتتحمل المسئولية وعلى الرغم من النجاحات التى حققتها فى الفترة الماضية إلا أنك تصر على إنجاز المزيد من المال لاكتساب المزيد من الخبرات، ويشير علماء الفلك إلى أن التواصل على الصعيدين المهنى والعاطفى على ما يرام خلال هذه الفترة.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: الجهد الذى بذلته مؤخرًا يبدأ اليوم بإنتاج ثماره، وحبك للعمل يساعدك على أن تخرج كل ما هو جديد لديك، وهذا الأمر يشعر من حولك بأنك متميز.

عاطفيًا: حاول أن تكون ذكيًا فى التعامل مع الشريك وابتعد عن المزاح والأفعال التى يشعر منها الحبيب بالانزعاج حتى لا تزداد المشكلات بينكما.

صحيًا: النظام الغذائى الجيد هو وسيلتك للمحافظة على جسمك سليما، لذلك احرص على تنظيم الوجبات اليومية حتى تستطيع الحفاظ على لياقتك.

توقعات علماء الفلك:

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>تمتلك اليوم شعورًا بالتفاؤل تحمله معك على مدار اليوم، وهذه الأمر يساعدك على مواجهة الضغوط التى تواجهها والتغلب عليها، وحاول التركيز على الأمور المهمة حتى تتمكن من تحقيق الحلم.

قد تتوقف عن استثمار أموالك وربما تتوقف تمامًا عن العمل، ولديك القدرة على استيعاب الأفكار التى يطرحها البعض عليك، ولكن لا توجد لديك رغبة فى الرد عليها.

حظك اليوم لبرج الجدى:

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>مهنيًا: تتحسن اليوم علاقتك مع زملائك فى مجال العمل، ولكن احذر من التغيرات المفاجئة التى يمكن أن تؤثر على أدائك المهنى، حاول الحفاظ على مستواك فى العمل.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية مستقرة ولكنها فى حاجه إلى كسر الممل والروتين، حاول أن تفعل شيئًا جديدًا بعيدًا عن الغيرة الزائدة والشك اللذان يقودان إلى سوء العلاقة.

صحيًا: تحدث لك الكثير من المشكلات الصحية بسبب وزنك الزائد، فاحرص على اتباع حمية غذائية سليمة تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة فى وزنك.

توقعات علماء الفلك:

تحصل اليوم على العديد من الفرص التى تمكنك من إجراء التغيرات الإيجابية على مجال عملك، وتساعدك على استعادة ثقتك بنفسك، فحاول أن تستغلها جيدًا.

قد تتلقى مكالمة هاتفية من صديق الطفولة تسعد بها كثيرًا حيث كنت تنتظرها منذ فترة طويلة، وترى أن الهدف الذى تسعى إليه سيصبح حقيقة فى وقت قريب، عليك أن تتحلى بالتفاؤل حتى تتغلب على التحديات والصعوبات وتصل إلى تحقيق أحلامك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيًا: قد تتعرض اليوم لبعض الأزمات المالية ولكن حسن التدبير والتصرف الجيد يساعدانك على تخطى تلك الأزمات وتفادى الخسارة، حاول التخفيف من الإنفاق على الأمور التى ليس لها قيمة.

عاطفيًا: حاول أن تتحمل الظروف الصعبة التى تمر بها مع الحبيب حتى تستعيد العلاقة بينكما استقرارها، ولا تسمح لأى شخص أن يتدخل فى حياتك.

صحيًا: قد تتأثر حالتك الصحية بالتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد، فحاول أن تزور طبيبك الخاص لتلقى العلاج اللازم والحفاظ على صحتك من التدهور.

توقعات علماء الفلك:

تواجه العديد من الأمور والتحديات اليوم فى الحياة المهنية والعامة، لذلك احرص على التنظيم الجيد للأوقات واستخدام الطاقة الكامنة بداخلك فى إنجاز المزيد من النجاحات وتحقيق الأهداف، وهذا الأمر سوف يزيد من طموحاتك ويمكنك من الوصول إلى مبتغاك.

يبشرك علماء الفلك اليوم بالمستقبل المشرق والنجاح والتوفيق فى الأمور المهنية والعاطفية، وأنك ستتمكن من إنهاء الكثير من مشاريعك وأعمالك الشاقة، حاول ألا تتوقف عن العمل حتى تتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الإنجازات.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيا: أنت من الأشخاص الجادين فى مجال العمل، وهذا الأمر يجعل البعض يحسدك على أدائك المتميز للمهام، فاحذر من محاولات الكثيرين للإيقاع بك.

عاطفيا: قد يشغلك عملك عن التواصل المستمر مع الحبيب، احرص على أن تكون أكثر تفهما مع الشريك حتى تحافظ على سير العلاقة بطبيعية.

صحيا: قلة النوم وكثرة السهر من الأمور التى تسبب لك المرض وتدهور الحالة الصحية، حاول الحصول على قسط وافٍ من الراحة حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك:

طاقتك اليوم تشجعك على التخطيط للقيام بإحدى الحفلات المثيرة مع الأصدقاء، وربما تفكر فى القيام برحلة إلى مكان بعيد يرافقك فيها الكثير من الأصدقاء، وسوف تتمكن من تحقيق كل الأحلام التى حلمت بها وتمنيت تحقيقها خلال هذه الفترة.

قد تحصل على فرصة جديدة للعمل، ولعل هذا الوقت هو المناسب للبحث عن الفرص الأفضل التى تتمناها.

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