حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20/10/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيا: أنت من الأشخاص الجادين فى مجال العمل، وهذا الأمر يجعل البعض يحسدك على أدائك المتميز للمهام، فاحذر من محاولات الكثيرين للإيقاع بك.

عاطفيا: قد يشغلك عملك عن التواصل المستمر مع الحبيب، احرص على أن تكون أكثر تفهما مع الشريك حتى تحافظ على سير العلاقة بطبيعية.

صحيا: قلة النوم وكثرة السهر من الأمور التى تسبب لك المرض وتدهور الحالة الصحية، حاول الحصول على قسط وافٍ من الراحة حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك:

طاقتك اليوم تشجعك على التخطيط للقيام بإحدى الحفلات المثيرة مع الأصدقاء، وربما تفكر فى القيام برحلة إلى مكان بعيد يرافقك فيها الكثير من الأصدقاء، وسوف تتمكن من تحقيق كل الأحلام التى حلمت بها وتمنيت تحقيقها خلال هذه الفترة.

قد تحصل على فرصة جديدة للعمل، ولعل هذا الوقت هو المناسب للبحث عن الفرص الأفضل التى تتمناها.