صورة في الجول - فيريرا يستقبل العائد مانويل جوزيه

حرص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على مقابلة مانويل جوزيه العائد من جديد إلى مصر.

جوزيه وصل إلى القاهرة عصر يوم الأحد ويستعد لتصوير حلقات جديدة مع برنامج (صاحبة السعادة) الذي تقدمه الفنانة المصرية سعاد يونس ويعرض على قناة CBC.

وكان FilGoal.com قد كشف كواليس كوميدية في وصول جوزيه إلى مصر ومقابلته لرباعي الأهلي.

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وانتقل جوزيه إلى أحد فنادق القاهرة وهو نفس الفندق الذي يشهد تواجد فيريرا بالقاهرة. ليتقابلا معا.

جوزيه كان يحضر جلسة التصوير الأولى له مع محمد مراد مخرج برنامج (صاحبة السعادة).

ومر فيريرا بجوار جوزيه وألقى التحية له ولكن جوزيه لم يلاحظه في البداية.

قبل أن يلتفت له ويتحدثا سويا وسط أجواء مرحه بين المدربين البرتغاليين.

وأكد جوزيه في أكثر من مرة علاقته الطيبة بـ"صديقه البرتغالي" فيريرا.

وفاز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري بثلاثية مقابل هدفين.