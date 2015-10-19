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مؤمن زكريا: مصلحة الأهلي فوق أي لاعب

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مؤمن زكريا: مصلحة الأهلي فوق أي لاعب مؤمن زكريا: مصلحة الأهلي فوق أي لاعب

"مصلحة الأهلي فوق أي لاعب في الفريق" .. هكذا بدأ مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي حديثه عن الفريق والفوز على الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري.

وغاب مؤمن زكريا عن التشكيل الأساسي قبل أن يشارك في الشوط الثاني وينجح سريعا في هز شباك الزمالك.

هدف مؤمن في مرمى الزمالك هو الثالث له بقميص الأهلي في 3 مباريات.

وعن الجلوس احتياطيا في بداية المباراة قال مؤمن زكريا: "لا يهم من يلعب ومن يجلس احتياطيا. المهم تحقيق المكسب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي "مصلحة الأهلي فوق أي لاعب. والجميع يدرك ذلك جيدا".

وأوضح "من كان خارج التشكيل تماما ضد الزمالك كان يمتلك روح كبيرة وحماس لتحقيق الأهلي للقب. فهذا هو الأهم".

وأردف "الكل في مستوى واحد ومن يلعب أو من لا يلعب الأهم مصلحة الأهلي وتحقيق الانتصارات والبطولات".

وأتم "صفحة السوبر انتهت والآن التركيز على تحقيق البطولات في الموسم الجديد".

ويبدأ الأهلي مشواره في الدوري المصري يوم الخميس بمواجهة طلائع الجيش.

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