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رمضان صبحي يفسر - لماذا بكى أمام الزمالك.. وماذا قال له غالي

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رمضان صبحي يفسر - لماذا بكى أمام الزمالك.. وماذا قال له غالي رمضان صبحي يفسر - لماذا بكى أمام الزمالك.. وماذا قال له غالي

لماذا بكى في الشوط الأول ضد الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين بالسوبر المصري.

الزمالك تقدم أولا قبل أن يعود الأهلي ويقلب الطاولة أولا بركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي قبل أن تظهر الإعادة التليفزيونية بكاء رمضان في تلك اللقطة.

وقال رمضان صبحي: "نعم بالفعل تساقطت دموعي غصب عني في تلك اللقطة".

وعن الأسباب أوضح في حوار مع قناة الأهلي "العديد من الضغوط كانت علينا والعديد من الناس تحدث بالسوء عني وعن تراجع المستوى. كل ذلك وضع ضغوط كبيرة علي".

وأضاف "في تلك اللحظة علمت إننا عائدين إلى أجواء المباراة من جديد. فوجدت نفسي أبكي".

وأتم "وقتها جاء لي حسام غالي وطلب مني الهدوء ووضع كامل الضغوط عليه هو".

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فيديو اليوم السابع