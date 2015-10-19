القيعي يوجه رسالة قوية إلى رمضان بعد الوقوف على الكرة

وجه عدلي القيعي مدير التسويق والاستثمار السابق بالأهلي رسالة قوية إلى رمضان صبحي بعد واقعة الوقوف على الكرة.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

وقال عدلي القيعي موجها حديثه إلى رمضان صبحي: "الرياضة ليست أن تنتصر على المنافس. بل أن تنتصر على نفسك وتفعل ما يجعلك قدوة للجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الأهلي بحضور رمضان صبحي "أنت لم ترتكب جريمة ولم تفعل ما هو ضد القانون واللوائح".

وأوضح "ولكن عندما تعلم أن حركة معينة "تغيظ" المنافس أمامك. ليس عليك تنفيذها".

وأكمل حديثه قائلا: "أنت لاعب رائع ذو مستقبل رائع ولكن لا تفسد ذلك".

رد رمضان

ومن جانبه رد رمضان صبحي على حديث القيعي قائلا: "كل ما قلته هو صحيح 100%".

وأتم "أحترم ذلك جدا بكل تأكيد".