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رمضان صبحي: أعتذر للاعبي الزمالك.. لم أقصد إهانة أصدقائي

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رمضان صبحي: أعتذر للاعبي الزمالك.. لم أقصد إهانة أصدقائي رمضان صبحي: أعتذر للاعبي الزمالك.. لم أقصد إهانة أصدقائي

اعتذر رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي على واقعة وقوفه على الكرة أمام الزمالك في كأس السوبر للاعبي الفريق الأبيض.

واشتبك لاعبو الزمالك مع رمضان صبحي في ملعب هزاع بن زايد بكأس السوبر التي أقيمت الخميس الماضي وفاز بها الأهلي 3-2.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي يوم الأحد: "أعتذر للاعبي الزمالك فهم أصدقائي لا يمكن أن أقصد إهانتهم.. منهم من هم معي في الأوليمبي والمنتخب الأول وجميعهم أصدقائي".

وأضاف "مستحيل أن أقصد إهانتهم فقد جاءت الحركة بشكل تلقائي دون أي تفكير في إهانة المنافس.. نادي الزمالك فريق كبير".

وكان رمضان صبحي قد وقف على الكرة في مباراة الزمالك في الدوري المصري التي فاز بها فريقه 2-0 تبعها اعتذاره عقب المباراة.

وأشار رمضان "أنا وحازم إمام أصدقاء وحضرت فرحه ورقصت معه ولا أحمل أي ضغينة من أحد".

وأتم "لم أقصد إهانتهم.. قمت بالوقوف على الكرة في الدقيقة 76 كان من الممكن أن يسجل الزمالك الثاني ويتعادل.. لم أرد أن أجعل أحد يغضب مني أو غير ذلك".

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فيديو اليوم السابع

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