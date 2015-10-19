أمين التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي

جدة - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم الجمعة الماضي، مسجداً في مدينة سيهات في محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من الأبرياء وإصابة تسعة آخرين. وجدّد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني في بيان صدر أمس، موقف المنظمة الرافض والمدين للأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها ومرتكبوها، مؤكدا دعم المنظمة للمملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. كما قدم مدني تعازيه الخالصة لأسر الضحايا، ودعاءه للمصابين بالشفاء العاجل.