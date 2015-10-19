تنسيق بين المياه والإسكان بحائل

حائل - خالد العميم

استعرض مدير عام المياه بمنطقة حائل المهندس ثنيان النهير مع مدير عام الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالمحسن المطير ونائبه المهندس فوزان الفوزان إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع الإسكان في المنطقة ووضع آليات جديدة تخدم تفعيل التنسيق والتعاون بين الإدارتين، فيما أكدا المطير والنهير؛ أن لقاءهم سيعزز سير عمل مشاريع المياه والإسكان بالمنطقة.