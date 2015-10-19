«تقنية تبوك» تستقبل الراغبين في برامج البكالوريوس

تبوك - نواف العتيبي

أعلنت الكلية التقنية بتبوك عن استمرار فتح باب القبول والتسجيل لخريجي دبلوم الكليات التقنية حتى 15 محرم وذلك للراغبين في الالتحاق ببرامج الكلية على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن المرواني بأنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في إحدى اختبارات اللغة الإنجليزية، ومنها 400 درجة في التوفل الورقي Toefl PBT، أو 95 درجة في التوفل سي بي تيToefl CBT أو 30 درجة في التوفل آي بي تي Toefl IBT، أو أربع درجات في الآيلتس Ielts، أو 50 درجة في اختبار ستيب Step، إضافة إلى حصول المتقدم على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص بتقدير جيد فأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الإلكتروني التخصصي وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وألا يكون مفصولاً لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية أو تدريبية، وأشار المهندس المرواني بأنه يمكن التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.