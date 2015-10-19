وكيل وزارة التجارة يفتتح معرض هوريكا 2015 ويكرم «الرياض»

الرياض - حمد بن هتفر

دشن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية د. طارق النعيم نيابة عن معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة مساء يوم أمس الاحد الدورة الخامسة لفعاليات معرض " هوريكا السعودية 2015 " بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي نظمته الشركة السعودية للمعارض والتسويق "سيمارك" المتخصصة بإدارة المناسبات والمعارض والحلول التسويقية، وفي بداية الافتتاح شاهد مُمثل وزير التجارة والصناعة خريطة المعرض التفاعلية، ثم توجه بصحبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق وكبار الضيوف والمدعوين ورجال الأعمال إلى المنصة الرئيسية للحفل، ليُعطي إشارة افتتاح المعرض الكبير وإطلاق الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمصاحبة للمعرض المتخصص في الضيافة والأغذية والمشروبات، ثم انتقل وكيل التجارة والمسؤولون الى أجنحة المعرض المختلفة، في جولة التقوا خلالها العارضين وشاهدوا المنتجات الجديدة والحديثة والحصرية.

كما تفقد وكيل الوزارة الجهات المشاركة في المعرض والمتخصصة في قطاعات التغذية والمشروبات والتجزئة والفندقة، وفي نهاية الجولة كرم الجهات المشاركة والراعية للمعرض، وتم تكريم جريدة "الرياض" لرعايتها الاعلامية للمناسبة. وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق "سيمارك" سعود الراجحي أن العديد من الخُبراء فى المجال الاقتصادى وقطاعات التغذية والمشروبات بالمملكة، توقعوا أن يتم عقد العديد من الصفقات الكبرى بين الشركات الغذائية او الموزعة اوالمصنعة ورجال الأعمال والمتوقع حضورهم بكثافة لمعرض هذا العام، وخاصة فى مجال التجزئة، وقطاع التغذية الفندقى بالمملكة، أثناء إقامة فعاليات النسخة الخامسه للمعرض والذي ستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأبان الراجحي أن هذه التوقعات جاءت بعد تَصدُر المملكة للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي شمل 73 دولة ويقيس المؤشر تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية من أهمها المنتجات الغذائية. وبين الراجحي أن حجم الصفقات في معرض هوريكا 2014 المنصرم بلغت ما يعادل 500 مليون ريال متوقعاً هذا العام زيادة قدرها 40% مما يجعل هوريكا 2015 مكانا مميزا للالتقاء أصحاب الاختصاص في مجالات الاغذية والمشروبات والضيافة. وحول حرص الشركات للعام الرابع على التوالي المشاركة في المعرض أكد الراجحي أن الشركات المشاركة تعتمد فى هوريكا السعودية 2015 على استراتيجية "جس النبض "، وهى تعني طرح المنتجات التى يُراد قياس مدى تقبل الجمهور والعملاء لها، او رفضها او تعديلها، ومن ثم وضع اللمسات الاخيرة على المنتج حسب رغبة الجمهور وتقبله للمُنتَج، وهذا ما يوفره هوريكا 2015 حيث يضع منصات أمام الخُبراء والمشاركين لمشاهدة جميع العروض لجميع المنتجات التى تعرض لاول مرة من الشركات المتخصصة. يذكر ان معرض هوريكا 2015 يستقطب ذووي الاختصاص فقط ويمنع دخول الاطفال ومن هم دون سن الثامنة عشرا، كما يفتتح قسم النخيل ابوابه لجميع افراد المجتمع لمختلف الفئات العمرية.