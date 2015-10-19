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أمراء المناطق والمحافظون يطلقون الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والنكاف

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أمراء المناطق والمحافظون يطلقون الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والنكاف أمراء المناطق والمحافظون يطلقون الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والنكاف

    أطلق أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المملكة صباح أمس، الحملة الوطنية الشاملة للتحصين ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، ضمن استراتيجيات المملكة للقضاء على هذه الأمراض.

وتستهدف الحملة الوطنية الشاملة الأطفال وطلاب المدارس، من خلال لقاحات الثلاثي الفيروسي، والقاح الثلاثي البكتيري ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، وشلل الاطفال الفموي والجدري المائي.

من جهتها، انتهت مديريات العامة للشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من الاستعدادات اللازمة في تسيير الفرق الطبية المتنقلة من المراكز الرعاية الصحية لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية في المدارس.

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