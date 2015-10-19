لقاء تعريفي لحملة «وطننا أمانة» بإمارة المدينة المنورة

الرياض - رشد السكران

بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، رعى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد محمد مصطفى سيف اللقاء التعريفي لحملة "وطننا أمانة" الذي نظمته أمارة المنطقة والهيئة الثلاثاء الماضي 30/12/1436ه بمقر الإمارة بالمدينة.

وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لوكيل الإمارة رحب فيها بالحضور ومقدما شكره لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنسوبي الهيئة على تبني هذه الحملة التي تهدف إلى نشر ثقافة حماية النزاهة ومسؤولية الجميع في محاربة الفساد، مشددا على أهمية الإعداد لهذه الحملة من قبل الدوائر الحكومية في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من إقامة حملة "وطننا أمانة"، مختتما كلمته بالحث على بذل الجهود من قبل الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة داخل المنطقة وخارجها والتنسيق في ذلك مع إمارة المنطقة. بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي يتضمن البرامج المقترحة والمقدمة من الدوائر الحكومية في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها للمشاركة في الحملة مع شرح موجز لكل برنامج، تلا ذلك عرضا مرئيا عن مشروع الحملة تحدث فيه عايض بن حسن الشهراني من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أهداف الحملة وآليات التنفيذ للبرامج المصاحبة لها.