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إزالة مبنى تجاري مقام على أرض حكومية بمكة المكرمة

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إزالة مبنى تجاري مقام على أرض حكومية بمكة المكرمة إزالة مبنى تجاري مقام على أرض حكومية بمكة المكرمة
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آليات البلدية تزيل أحد المواقع المعتدى عليها

مكة المكرمة - نوف الغامدي

    أزالت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة أمس مبنى تجاريا أقيم على أرض حكومية. وأوضح م. غازي الحربي رئيس البلدية أن الموقع الذي تمت إزالته استغل من قبل أحد المخالفين، حيث أقام عليه مبنى تجاري على أرض مملوكة للدولة تقع بين شارعي الرصيفة وأم القرى المؤدي إلى المسجد الحرام، مشيراً إلى أنه سبق مخاطبة المتعدي أكثر من مرة وإشعاره بضرورة إخلاء الموقع الذي تعدى عليه وتسليمه للبلدية، وبعد عدم تجاوبه قامت البلدية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ عملية الإزالة، بمساندة الشرطة والمرور والبحث الجنائي والدفاع المدني ومندوب شركة الكهرباء بالإضافة إلى مندوبي البلدية.

وأكد الحربي أن البلدية لن تتوانى في إزالة أي مخالفات أو مواقع تعديات على الممتلكات العامة، بكل حزم ودون تأخر أو تهاون، مشدداً على أن الفرق الميدانية للبلدية تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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