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أمين رابطة العالم الإسلامي يحاضر حول جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

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أمين رابطة العالم الإسلامي يحاضر حول جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أمين رابطة العالم الإسلامي يحاضر حول جهود المملكة في مكافحة الإرهاب
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د. التركي متحدثاً عن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

المجمعة - محمد الأمان

    ​بتشريف مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعددٍ من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب استضافت الجامعةُ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، وقد اطلع معاليه على جهود الجامعة في الخدمة المجتمعية، وشملت الزيارة عربة الخدمات الطبية المتنقلة، واستمع التركي لشرحٍ موجزٍ عما يقدم في الجامعة من خدماتٍ في القرى والهجر، ومشاركاتها في عددٍ من المناسبات، كما اطَّلع معالي د. التركي على حافلة التعليم والتدريب المجتمعي المتنقل والخدمات التدريبية التي تقدمها للجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وبعد نهاية الجولة القى الدكتور التركي محاضرةٍ بعنوان: (دور المملكة في مكافحة الإرهاب)، حيث تطرق إلى خطورة الإرهاب وأسبابه، وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أوضح من خلالها أهمية توعية الشباب والمواطنين بالرسالة التي يجب أن يقوموا بها للحفاظ على الأمن والأمان، وتفهم خصوصية المملكة وتميزها من خلال التفاف الشعب منذ توحيد المملكة على يد موحد البلاد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله -، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، كما بيَّن معاليه أن تعاليم الدين الإسلامي تنافي الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الهدف من ربط الإرهاب بالإسلام هو تشويه صورته الصافية، وأشار معاليه الى اهتمام رابطة العالم الإسلامي بمكافحة الإرهاب على المستوى الإسلامي والعالمي، وخططها، وبرامجها في المستقبل، وبيَّن د. التركي أن دور الجامعة ورسالتها كبيرة في تعميق هذه المفاهيم على المستوى الأكاديمي والمجتمعي، وتحصين الشباب من خلال العديد من البرامج، وفي نهاية المحاضرة تقدم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بشكره لجهود الجامعة في شتى المجالات، كما أشاد بتميزها، ورحَّب بالتعاون بين رابطة العالم الإسلامي والجامعة في تقديم عددٍ من البرامج المشتركة بين الجانبين لتوعية الشباب وتثقيفهم.

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