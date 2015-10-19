شرطة الجبيل تكشف ملابسات قتل سيدة على يد زوجها

كشفت شرطة محافظة الجبيل ملابسات قضية قتل لسيدة آسيوية شنقاً على يد زوجها الذي أبلغ الشرطة عن انتحارها داخل الشقة التي يسكنان بها.

وأفاد العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أن شرطة الجبيل استقبلت عند الساعة السادسة والنصف من مساء السبت بلاغاً من وافد آسيوي عن إقدام زوجته على الانتحار شنقاً بداخل الشقة التي يقطن بها.

وأضاف أن المختصين باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها، ومن خلال المعاينة والتحقيقات الأولية تم الاشتباه بتورط الزوج بمقتل زوجته ومحاولة تضليل جهة التحقيق بأنها عملية انتحار، وبمواجهته ومحاصرته بالأدلة والقرائن المرفوعة من الموقع أقر بإقدامه على قتل زوجته إثر خلاف نشب بينهما، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.