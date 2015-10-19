أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أصغر غواص بالعالم يحمل صورة أمير تبوك وشعار «الرياض» في أعماق البحر

Google+ Print
أصغر غواص بالعالم يحمل صورة أمير تبوك وشعار «الرياض» في أعماق البحر أصغر غواص بالعالم يحمل صورة أمير تبوك وشعار «الرياض» في أعماق البحر

    لم تكن الخمس سنوات من عمر الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري عائقاً أمامه من دخول غمار هواية الغوص، ليبدأ تدريباته في السباحة والغوص منذ أن كان عمره ثلاث سنوات في مدينة تبوك، فوجد نفسه أصغر غواص بالعالم في المياه المفتوحة بالبحر الأحمر بعد اكتمال تدريباته.

وحطم الطفل «بتال» رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، حيث انفرد بعدد سنوات عمره متجاوزاً بذلك الطفل المصري ذا الست سنوات، وقد أتقن جميع مهارات الغوص بفترة وجيزة. وأشرف على تدريبه مجموعة من المدربين من بينهم المدرب القدير نايل العمراني، والمدربين موسى مشيخي، وحمدان العازمي، ومصور الأعماق الغواص ماجد العنزي، وذلك بحسب حديث والده الذي كان اليد المعينة في تنمية هوايته.

الطفل بتال مغرم بمكان نشأته في تبوك التي باتت مدينة عصرية تتباهى بما تحتضنه من مشروعات تنموية وهذا ما جعله يحمل صورة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك داخل أعماق البحر الأحمر تقديراً لجهوده الكبيرة في المتابعة والتوجيه، إضافة إلى شعار «الرياض» صحيفة والده المفضلة.

وقال والده عبدالرحمن بن سعيد الأحمري ل»الرياض» إنه سعيد بوصول بتال لهذا المستوى وتحطيمه لرقم قياسي كونه أصغر غواص بالعالم، مضيفاً أنه سيحصل على الرخصة الدولية للغوص في سن الثامنة، فيما يسعى حالياً لتسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية