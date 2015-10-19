أصغر غواص بالعالم يحمل صورة أمير تبوك وشعار «الرياض» في أعماق البحر

لم تكن الخمس سنوات من عمر الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري عائقاً أمامه من دخول غمار هواية الغوص، ليبدأ تدريباته في السباحة والغوص منذ أن كان عمره ثلاث سنوات في مدينة تبوك، فوجد نفسه أصغر غواص بالعالم في المياه المفتوحة بالبحر الأحمر بعد اكتمال تدريباته.

وحطم الطفل «بتال» رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، حيث انفرد بعدد سنوات عمره متجاوزاً بذلك الطفل المصري ذا الست سنوات، وقد أتقن جميع مهارات الغوص بفترة وجيزة. وأشرف على تدريبه مجموعة من المدربين من بينهم المدرب القدير نايل العمراني، والمدربين موسى مشيخي، وحمدان العازمي، ومصور الأعماق الغواص ماجد العنزي، وذلك بحسب حديث والده الذي كان اليد المعينة في تنمية هوايته.

الطفل بتال مغرم بمكان نشأته في تبوك التي باتت مدينة عصرية تتباهى بما تحتضنه من مشروعات تنموية وهذا ما جعله يحمل صورة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك داخل أعماق البحر الأحمر تقديراً لجهوده الكبيرة في المتابعة والتوجيه، إضافة إلى شعار «الرياض» صحيفة والده المفضلة.

وقال والده عبدالرحمن بن سعيد الأحمري ل»الرياض» إنه سعيد بوصول بتال لهذا المستوى وتحطيمه لرقم قياسي كونه أصغر غواص بالعالم، مضيفاً أنه سيحصل على الرخصة الدولية للغوص في سن الثامنة، فيما يسعى حالياً لتسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.