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وزير النقل يطلب التحقيق فى التلاعب بفواتير علاج العاملين بـ"مترو الأنفاق"

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وزير النقل يطلب التحقيق فى التلاعب بفواتير علاج العاملين بـ"مترو الأنفاق" وزير النقل يطلب التحقيق فى التلاعب بفواتير علاج العاملين بـ"مترو الأنفاق"
طلب الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، التحقيق فى شكوى العاملين بشركة المترو بتلاعب الشركة الطبية الخاصة فى فواتير علاج العاملين.

كان العاملون، قد شكوا للوزير خلال زيارته لورش شبرا الخيمة الخاصة بصيانة قطارات الخط الثانى من تلاعب الشركة الطبية المتعاقدة مع مترو الأنفاق فى فواتير العلاج بالمستشفيات.

وقال العاملون للوزير إن الشركة الطبية تحصل من المترو مبالغ مقابل علاج العاملين بالمستشفيات تزيد بكثير عن القيمة الفعلية للعلاج بهذه المستشفيات.


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مصر 365

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