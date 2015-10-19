رئيس البرلمان العربى يُطالب بطرد الكنيست من اتحاد البرلمان الدولى

طالب رئيس الاتحاد البرلمانى العربى ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، بطرد الكنيست الإسرائيلى من الاتحاد البرلمانى الدولى، قائلاً "هذا أقل ما يمكن عمله إزاء الغطرسة الإسرائيلية والجرائم المحرمة إنسانيًا وقانونيًا التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.

وأضاف الغانم، أمام ممثلى ما يزيد على 145 برلماناً فى العالم يشاركون فى الدورة الـ33 للاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف، أن "أقل ما يمكن عمله إزاء هذا الدم المحرم فى كل الأديان الذى يسفك فى أرضنا العربية الفلسطينية المحتلة على يد هؤلاء المجرمين، هو طردهم من الاتحاد البرلمانى الدولى منبوذين بجرائمهم التى تدينهم على كل المستويات الاخلاقية والسياسية والقانونية، لأن الجرائم الإسرائيلية التى تمارس يوميًا ضد الإنسان والمقدسات والأرض فى فلسطين المحتلة، قتلا، وتهويدا، وتشريدا، هى التى تغذى الاضطراب والإرهاب بالمنطقة".

وأكد، أن القتل والتدمير والتهجير والاغتصاب والتدنيس للمقدسات ومصادرة الأراضى والاعتقال الإدارى كلها جرائم محرمة إنسانيا وقانونيا تشكل النقيض الصارخ لجوهر تعاليم الكتب المقدسة النقيض لميثاق الأمم المتحدة والنقيض لقيم منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء بلا حدود، وصحفيون بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية، والنقيض لميثاق الاتحاد البرلمانى الدولى النقيض لاتفاقيات جنيف النقيض لكل ما هو إنسانى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمثل خرقا فاضحا وسافرا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة لميثاق الاتحاد البرلمانى الدولى، والتى تطالب الدول الأعضاء فى الاتحاد بضرورة الالتزام بالقيم الواردة فى المادة الأولى من الميثاق، والتى تنص على أهمية المساهمة فى الدفاع وترسيخ حقوق الإنسان فى منظورها العالمى.

وقال، "لسنا دعاة حرب ولا إبادة، نحن دعاة سلام قائم على العدل والشرف ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولى، وإلى أن يلتزم الاحتلال بمبادئ السلام الشامل والعادل، فإننى أدعو أعضاء الاتحاد البرلمانى الدولى إلى مساندة مسعانا لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الانصياع لنداء الإنسانية فى تمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة".