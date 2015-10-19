مقتل 4 فى انفجار بوحدة لصناعة المفرقعات تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية

لقى أربعة أشخاص مصرعهم إثر حادث انفجار وقع، الأحد، بوحدة لصناعة المتفجرات تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية بمنطقة "عين الدفلى".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، نشرته صحيفة النهار الجزائرية، أن المتوفين هم من عُمّال المصنع التابع لوزارة الدفاع الخاص بصنع الفتائل الموجهة للمؤسسات العاملة فى مجال المناجم والمحاجر والأشغال العامة.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، هم عمال شبه عسكريين بالوحدة، ليضيف البيان أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذى وقع على مستوى آلة صناعة الفتيل.