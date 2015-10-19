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ولى العهد السعودى يترأس اجتماع لجنة التحقيق فى حادث منى

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ولى العهد السعودى يترأس اجتماع لجنة التحقيق فى حادث منى ولى العهد السعودى يترأس اجتماع لجنة التحقيق فى حادث منى
ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا مساء الأحد بالرياض اجتماع لجنة التحقيق الرئيسة التى شكلت بأمره عقب حادثة التدافع بمشعر منى، إنفاذا للتوجيهات لمعرفة مسببات التدافع وصولا إلى معرفة الحقيقة واطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مايتم التوصل اليه.

واطمأن ولى العهد على سير عمل التحقيقات الجارية فى هذا الشأن، موجها أعضاء اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة للوصول لمعرفة أسباب الحادث سائلاً الله سبحانه وتعالى قبول الشهداء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
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