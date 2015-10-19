تونس: الإرهاب ظاهرة إقليمية ومعالجتها تحتاج تعاونا دوليا

قال وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش إن الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية، لذلك فإن معالجته ستكون إقليمية ودولية أيضا، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة أحد أهم الأسباب وراء إنسياق الشباب إلى العمل الإرهابى.

وأوضح البكوش فى حوار مع جريدة "الشرق" القطرية، أن الحكومة التونسية منعت المئات من الذهاب إلى مناطق النزاع فى سوريا أو العراق أو غيرها من المناطق وكذلك محاسبة من يخرج من حدود البلاد بدون صفة قانونية، فتلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن هناك تنسيقا مع السلطات الليبية والجزائرية والتركية، وهى الدول التى قال إنها قد تكون ممرا لدول أخرى، مؤكدا أن تونس لا تشارك فى الحروب والمعارك ضد أى دولة، قائلا "موقفنا دائما مع الحلول السلمية و الحوار".

>وأشار إلى أن انخراط تونس فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش جاء من أجل الحصول على معلومات تمكن من تجنب حدوث أعمال إرهابية فى تونس.

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