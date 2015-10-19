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سفير مصر بالإمارات: 1600 ناخب أدلوا بأصواتهم فى أبوظبى

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سفير مصر بالإمارات: 1600 ناخب أدلوا بأصواتهم فى أبوظبى سفير مصر بالإمارات: 1600 ناخب أدلوا بأصواتهم فى أبوظبى
قال السفير وائل جاد، سفير فى الإمارات، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومى الانتخابات فى الإمارات وصل لما يقرب من 1600 ناخب بأبو ظبى، بخلاف عدد الناخبين بالمقر الانتخابى بمقر القنصلية بأبو ظبى، مشيرًا إلى أنه كانت هناك ملاحظة وهى أن الناخبين كانوا فى حيرة بين المرشحين وكان يتم التساؤل:"نصوت لمين؟".

وأضاف سفير مصر بالإمارات، فى مداخلة ببرنامج البرلمان مع الإعلامى نصر القفاص، أنهم مستمرون فى الفرز وسيتم إرسال النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات فور الانتهاء من الفرز وهى الجهة المخولة بالإعلان عن نتيجة الانتخابات.

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