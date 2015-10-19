وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات مسئولية وطنية لبناء البلاد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية مسئولية وطنية فى بناء البلاد، وتابع: "أقول للمواطنين جميعاً اذكروا المكانة العالمية التى حصلت عليها مصر بالتصويت الكبير على عضويتها بمجلس الأمن".

وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن محاربة الإرهاب بصدق وجدية تتطلب وحدة وطنية تلتف خلف القيادة السياسية لدحر الإرهابيين.

وشدد على أن الوزارة قدمت عددا من البلاغات ضد عناصر الدعوة السلفية الذين حاولوا اقتحام بعض المساجد الجمعة الماضية بمحافظة الإسكندرية، وتابع: "المحاضر سلمت إلى اللجنة العليا للانتخابات.. وكفنا متاجرة باسم الدين".

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