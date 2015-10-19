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بالفيديو.. سفير مصر بهولندا:147 صوتا لـ"فى حب مصر" من 153.. وصفر لـ"النور"

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بالفيديو.. سفير مصر بهولندا:147 صوتا لـ"فى حب مصر" من 153.. وصفر لـ"النور" بالفيديو.. سفير مصر بهولندا:147 صوتا لـ"فى حب مصر" من 153.. وصفر لـ"النور"
انتهى فرز أصوات المصريين بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمقر السفارة المصرية بهولندا، حيث حصدت قائمة فى حب غالبية الأصوات بـ147 صوتا من إجمالى 153 صوتا، مقابل صفر لـ"النور".

وقال السفير طاهر فرحات، إن عدد الأصوات 155 وعدد الأصوات الصحيحة 153 منهما 2 صوت غير صحيح فى القائمة.

وأوضح السفير المصرى أنه بالنسبة لنتائج قوائم حب مصر 147 صوتا وكتلة الصحوة الوطنية 4 أصوات ونداء مصر صوتين، وقائمة النور "صفر".

وشهد الاقتراع الذى جرى يومى السبت والأحد إقبالا متوسطا، وشملت المرحلة الأولى 14 محافظة (الجيزة – الفيوم - بنى سويف – المنيا – أسيوط - الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، وسوف تشهد الإعادة للمرحلة الأولى يومى 26 و27 أكتوبر بالنسبة للدوائر التى لم تحسم نتائجها فى الجولة الأولى، فى حين تجرى المرحلة الثانية يومى 21 و22 نوفمبر والإعادة يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر.

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