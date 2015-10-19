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السفير المصرى بالخرطوم يعلن إنهاء عمليات فرز أصوات الناخبين

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السفير المصرى بالخرطوم يعلن إنهاء عمليات فرز أصوات الناخبين السفير المصرى بالخرطوم يعلن إنهاء عمليات فرز أصوات الناخبين
أعلن السفير المصرى بالخرطوم مساء الأحد نتائج عملية فرز الأصوات للناخبين المصريين المقيمين والمتواجدين بالسودان المشاركين فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التى جرت على مدى يومين بمقر السفارة بالخرطوم.

وأكد السفير شلتوت أن عدد الناخبين المصريين بالسودان الذى حضروا للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بلغ 109 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 107 أصوات، والباطلة صوتان.

وأشار إلى أن عملية فرز وتجميع الأصوات الانتخابية بالنسبة لقوائم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أكدت حضور 86 صوتا منهم 85 صوتا صحيحا، وصوت واحد باطل، وقال إن "قائمة "فى حب " حصلت على 76 صوتا من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، وحصلت قائمة "إئتلاف الجبهة المصرية" على 4 أصوات، وقائمة "نداء مصر" على 4 أصوات، وقائمة "كتلة الصحوة" على صوت واحد".

وأضاف السفير المصرى أن نتائج قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا أسفرت عن تسجيل حضور 23 صوتا، منهم 22 صوتا صحيحا، وصوت واحد باطل، وحصلت قائمة "فى حب مصر" على 14 صوتا من إجمالى الأصوات الصحيحة، وقائمة "إئتلاف الجبهة المصرية" على 6 أصوات، فى حين حصلت قائمة "حزب النور" على صوتين فقط.

ووجه السفير المصرى، الشكر لأعضاء السفارة والبعثة الدبلوماسية المصرية بالسودان، ورموز المجتمع المدنى المصرى الذى شاركوا فى الإشراف على عملية التصويت وفرز وتجميع الأصوات، لجهودهم فى إتمام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنجاح، كما أشاد بالأجهزة الأمنية والشرطة السودانية، التى وفرت عناصر الأمن اللازمة لتأمين السفارة من الخارج خلال عملية الاقتراع.

ودعا السفير المصرى بالخرطوم جموع المصريين بالسودان، للمشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتى ستبدأ خلال الشهر القادم، لاستكمال خارطة الطريق وتكوين مجلس نواب يعكس إرادة الشعب ويرسم مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة.

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مصر 365

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