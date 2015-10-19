بالفيديو.. نجيب ساويرس: الإقبال الضعيف على الانتخابات "حاجة تكسف"

أرجع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، الإقبال الضعيف من قبل المواطنين للتصويت على الانتخابات البرلمانية إلى رغبتهم فى معرفة أحداث اليوم الأول، مشددا على أنهم سيشاركون بقوة فى اليوم الثانى.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية "دريم"، أن هناك الكثير من الأشخاص محبطون، لكن عزوف المواطن عن الانتخابات يزود حجم المشكلة، لأنه ليس جميع مرشحى البرلمان يريدون الدخول لمصالح شخصية، مضيفاً: "والمنظر مش وطنى إننا ما نديش صوتنا ومسألة مش مقبولة على الإطلاق وتكسف بصراحة".

وردا على تصريحات البدرى فرغلى البرلمانى السابق بعد اتهامه للغالبية العظمى من رجال الأعمال بأنهم يخوضون الانتخابات لمصالحهم ولأسباب أخرى، قال "ساويرس" إن "فرغلى" يعمم تعميم غير حقيقى لأنه أحد رجال الأعمال الذين وقفوا مع ثورة 25 يناير وهُوجم من الإخوان وشارك فى ثورة 30 يونيو والوقوف بجانب الدولة.

وأوضح مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن لديه تطلعات للمساعدة فى نهضة بناء مصر، معربا عن قناعته بفكر اقتصادى معين للقضاء على الفقر، مستطردا "وأقسم أننى لا أريد شيئا لنفسى كما يتهمنى البعض"، مطالبا المواطنين بالنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية واختيار نوابهم، ووصفه بـ" واجب وطنى من أجل بناء الدولة".

وأكد المهندس نجيب ساويرس، أن بلاغه ضد قيادات حزب النور السلفى ونادر بكار، جاء بسبب عدم التزامهم بالأصول ورغبتهم فى إدخاله فى متاهات دينية طائفية، مشددا على أنه لجأ إلى القضاء للحصول على حقه، مضيفاً "وأنا مش بخاف من حد غير ربنا".

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