الأزهر والأوقاف لـ"عبد الله النجار":تشبيه الصلاة بالانتخابات "قياس فاسد"

رفض الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، تشبيه الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المشاركة بالانتخابات البرلمانية بفرض الصلاة، مؤكداً أن هناك فارقا كبيرا بين الانتخابات كعمل تنظيمى، والصلاة التى هى ركن من أركان الإسلام.

وقال "سليمان" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إن ترك الصلاة سهواً إثم وكبيرة من الكبائر، أما من تركها متعمداً فهو مرتد عن الإسلام، ومن أنكرها كافر ومرتد عن الدين، أما الانتخابات فتعد عمل تنظيمى اسمه إبداء الرأى، وهذا العمل لا يتعلق بحرمة أو ووجوب ولكن يتعلق بأمور إباحتها شريعة الإسلام من أجل تيسير الحياة، وكل حسب نواياه".

فيما أيد الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف، كلام "سليمان"، قائلاً "إن تشبيه الصلاة بالانتخابات يسمى فى أصول الفقه قياس فاسد، فلا يمكن قياس الصلاة وهى أحد أركان الإسلام بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية".

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