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جامعة القاهرة: إنهاء العمل 12 ظهر اليوم لإتاحة فرصة للمشاركة بالانتخاب

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جامعة القاهرة: إنهاء العمل 12 ظهر اليوم لإتاحة فرصة للمشاركة بالانتخاب جامعة القاهرة: إنهاء العمل 12 ظهر اليوم لإتاحة فرصة للمشاركة بالانتخاب
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه تقرر إنهاء المحاضرات والعمل بالجامعة فى الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين، وذلك كنصف يوم عمل بجامعة القاهرة، لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة فى الانتخابات.

وأشار "نصار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجامعة تقدم كل التيسيرات اللازمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين للمشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيتم انتهاء المحاضرات والعمل بالجامعة الساعة 12 ظهرا لإتاحة الفرصة للطلاب والعاملين بالجامعة للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

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