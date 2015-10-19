بالفيديو.. عمليات "الوزراء": نسبة التصويت فى اليوم الأول تجاوزت الـ15%

قال اللواء أسامة سنجر، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن غرفة عمليات مجلس الوزراء، إن نسبة إقبال الناخبين فى اليوم الأول كانت فى انخفاض خلال الساعات الأولى من التصويت وارتفعت فى الفترة المسائية، مشيرا إلى أن نسبة التصويت تجاوزت الـ15%، وتبلغت فى المحافظات أكثر من 15%.

وأكد اللواء أسامة سنجر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البرلمان" مع الإعلامى نصر القفاص، أن محافظة الإسكندرية أعلى المحافظات من حيث نسبة التصويت، وأعلى دائرة هى شلاتين وحلايب، رغم أن أقل محافظة من حيث اقبال الناخبين هى البحر الأحمر.

وأوضح سنجر، أنه كان هناك مطلب للمواطنين فى المحافظات، خاصة الوجه القبلى باعتبار اليوم الثانى من الانتخابات إجازة رسمية، وذلك للتوجه لصناديق الاقتراع وزيادة الإقبال، وتم دراسة الأمر، وتم اتخاذ قرار باعتبار اليوم الاثنين، ثانى أيام الانتخابات، "نصف يوم عمل" ومنح التسهيلات لمقيمى محافظات الوجه القبلى.

وأكد المسئول عن غرفة عمليات مجلس الوزراء، أن اليوم منذ بدايته كان جيد جدًا إلا أنه كان هناك بعض التأخير من القضاة، وتم تدارك الأمر، مشيرًا إلى أن هذا التأخير لم يؤثر على سير الانتخابات.

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