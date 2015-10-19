رمضان صبحى: أبو تريكة قدوتى.. ولا أقبل المقارنة

أكد رمضان صبحى صانع ألعاب فريق كرة القدم بالنادى الأهلى، أن النجم محمد أبو تريكة قدوته فى مجال الساحرة المستديرة، موضحاً أنه رفض مقارنته بـ"القديس" لإزالة الضغوطات من على عاتقه، قائلاً: "المقارنة ستكون ظالمة جداً لأن أبو تريكة وصل لمكانة عالية وأنا لم أتمكن من الوصول حتى لربعه".

وأضاف صبحى الذى حل ضيفاً على الإعلامى شادى محمد فى برنامج "الكرة والجماهير" عبر شاشة قناة الأهلى، أنه يشعر بالسعادة الكبيرة عندما يتم مقارنته بمحمد أبو تريكة، إلا أنه رفض تلك المقارنة لعدم تحميله أكثر من طاقته.