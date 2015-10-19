مباحث مطار القاهرة تُحبط محاولة تهريب أجهزة آى فون قيمتها نصف مليون جنيه

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على راكب مصرى، لمحاولته تهريب كمية كبيرة من أحدث أجهزة الآى فون والأجهزة الإلكترونية، والتى قدُرت بأكثر من نصف مليون جنيه، لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

كانت معلومات وردت للواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، حول نية أحد الركاب القيام بعملية تهريب كبيرة لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمر بوضع خطة أمنية لضبط الراكب بمعرفة اللواء عبد الناصر حامد بالتنسيق مع السلطات الجمركية بالمطار.

وفور وصول الطائرة المصرية القادمة من نيويورك قام العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، بتشكيل فريق بحثى وتنفيذ خطة رصد الراكب بعد إنهاء إجراءاته، وتم ضبط الراكب وبحوزته 26 جهاز آيفون حديث، وكمية أخرى من الأجهزة الإلكترونية.

تم تسليم الراكب للجهات الأمنية المعنية، بعد تحرير محضر الضبط الجمركى بمعرفة رجال الجمارك، حيث قام العميد محمد منسى رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار، بإجراء التحقيقات مع الراكب وتبين قيامه بمحاولة التهريب لصالح إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال.

تم تحرير محضر ضبط جمركى للراكب لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.