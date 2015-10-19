البدرى فرغلى بعد تحريم مقاطعة الانتخابات:"يعنى أدفع غرامة وأدخل النار"

شن البدرى فرغلى، البرلمانى السابق، هجوماً حاداً على الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعد تشبيهه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بفرض الصلاة.

وقال البدرى فرغلى، فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "لا إكراه فى الدين، فكيف يكون هناك إكراه فى الانتخابات؟.. تهددنى وتريد إدخالى النار لعدم المشاركة الانتخابية، وهل هذا يعنى أن الشعب الذى لم يخرج للانتخاب سيدخل جهنم؟.. يا أخى حرام عليكم.. أدخل النار وأدفع غرامة"!!.

ووجه "فرغلى" كلامه لـ"النجار"، قائلاً: "هاتلى كلمة واحد فى القرآن أو السنة تؤكد كلامك.. هذا كلام خطير قد يأتى بنتائج عكسية وخلافات فى الشارع"، فيما رد عبد الله النجار: "اتقى الله فى العلماء ولا تخوفهم بمثل هذا الأسلوب الثورى المخيف".